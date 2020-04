Beyoncé dona sei milioni di dollari ai servizi di salute mentale durante il Coronavirus

La super star della musica pop Beyoncé Knowles ha donato, attraverso la sua fondazione, la BeyGood, e in collaborazione con il fondatore di Twitter Jack Dorsey, sei milioni di dollari a favore di enti che stanno lavorando nel campo della salute mentale durante questa tragica pandemia da Coronavirus.

Come riportato nel sito web della musicista texana, il finanziamento sarà destinato alle organizzazioni che forniscono servizi di benessere mentale attraverso una partnership nazionale con l'UCLA. L'iniziativa è in collaborazione anche con la National Alliance in Mental Illness (NAMI) per offrire supporto locale a Houston, New York, New Orleans e Detroit.

La 38enne Beyoncé, moglie di Jay-Z, secondo la rivista di economia statunitense Forbes ha un patrimonio personale stimato in 400 milioni di dollari. Il suo ultimo album, “Lemonade” (leggi qui la nostra recensione), è stato pubblicato nell'aprile del 2016.