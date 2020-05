Depeche Mode playlist: le dieci canzoni più viste su YouTube

La band di Basildon, Essex, compie nel 2020 i quarant'anni di attività: un percorso artistico lungo e punteggiato di grandi successi. In questa playlist vi proponiamo i dieci brani dei Depeche Mode più visualizzati su YouTube. Buon ascolto e buona visione!

Enjoy the silence



Personal Jesus



Strangelove



Policy of truth



It's no good



Never let me down again

Just can't get enough



Heaven



Precious



Everything counts