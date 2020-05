X Factor, anche Emma tra i giudici dell'edizione 2020 del talent?

Riferisce Dagospia, in un articolo pubblicato oggi, 2 maggio, dal giornale di Roberto D'Agostino, che sarebbe in corso una trattativa tra Emma Marrone e Sky per quanto riguarda la possibile presenza della cantante salentina nella squadra di giudici della prossima edizione di X Factor. Si legge nell’articolo di Dagospia: “Il volto simbolico di ‘Amici di Maria De Filippi’ dovrebbe sedere dietro al bancone del talent show condotto da Alessandro Cattelan”. Aggiungendo: “Resta forte l’ipotesi di un ritorno in giuria di Manuel Agnelli”.

Al momento l’unico nome confermato del cast di X Factor è quello del conduttore Alessandro Cattelan, che non ha mancato un’edizione da quando il talent è stato prodotto da Sky. Nel calderone del toto giurati è finito nelle scorse settimane anche Neffa, una delle tante voci circolate a proposito della prossima edizione del programma.

Emma ha pubblicato lo scorso anno il suo sesto album “Fortuna”, ideale seguito del precedente “Essere qui”. Nel disco è presente anche il brano scritto per la cantante da Vasco Rossi – insieme a Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli – “Io sono bella”.