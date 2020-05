Madonna: 'Ho gli anticorpi del Coronavirus'

In un filmato postato sul suo account Instagram ufficiale, Madonna ha fatto sapere di essersi sottoposta a un test per verificare una eventuale positività al Coronavirus, scoprendo di aver sviluppato gli anticorpi al Covid-19: la Regina del Pop ha informato i suoi fan nel corso di uno dei tanti post - battezzati "Quarantine Diaries" - per mezzo dei quali sta aggiornando il pubblico circa il periodo di autoisolamento.

"L'altro giorno ho fatto il test", ha spiegato la cantante: "Ho scoperto di avere gli anticorpi. Domani, quindi, me ne andrò a fare un lungo giro in macchina. Terrò i finestrini abbassati, in modo da respirare l'aria da Covid-19".

Madonna ha donato un milione di dollari alla Bill & Melinda Gates Foundation, la fondazione americana lanciata nel 2000 da Bill Gates per migliorare l'assistenza sanitaria, ridurre la povertà, espandere le opportunità educative e l'accesso alle tecnologie dell'informazione: la popstar ha dichiarato di aver preso la decisione di impegnarsi in prima persona al fianco del fondatore di Microsoft dopo essere rimasta "impressionata" dagli sforzi profusi dall'ex imprenditore e filantropo nella ricerca e nello sviluppo di un vaccino per fermare la pandemia.

Sempre sui propri canali social la cantante, qualche settimana fa, aveva fatto sapere di aver perso un cugino, il fratello della sua guardia del corpo e il discografico e suo collaboratore Orlando Puerta a causa della malattia.