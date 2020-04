Billie Joe Armstrong canta in italiano Don Backy: ecco la sua bizzarra cover

Billie Joe Armstrong canta in italiano una canzone di Don Backy. O meglio: la versione di Don Backy di una canzone scritta da Burt Bacharach e Bob Hilliard - "Keep away from other girls" - originariamente interpretata da Helen Shapiro, poi reincisa in italiano dal cantautore toscano con il titolo "Amico" (firmò il testo insieme a Mogol). Tutto vero. Il leader dei Green Day ha pubblicato a sorpresa la sua bizzarra cover di "Amico" per "No Fun Monday", la serie di video inaugurata qualche settimana fa che lo vede registrare e pubblicare in quarantena reinterpretazioni di canzoni originariamente incise da altri cantanti. "Tu piangi e non vuoi dirmi la verità / cosa c'è che non va / però io so, l'amavi e se ne andò / ma io ti aiuterò ed allegro ti rivedrò", canta Billie Joe con il suo divertente accento americano.

Caricamento video in corso Link

"This song was originally by Don Backy. It’s called “Amico” with a power pop twist. Enjoy. Ps.. Please excuse my Italian", ha scritto il frontman dei Green Day nella breve descrizione che accompagna il video su YouTube.