Manuel Agnelli e Germi lanciano "Germinale" per raccontare questo periodo

GERMINALE SEMI DI SCRITTURA

Si intitola "Germinale" l'iniziativa di Germi – Luogo di Contaminazione, il locale milanese di Manuel Agnelli Rodrigo D’Erasmo, Francesca Risi e Gianluca Segale: chiunque può mandare un racconto di questo tempo in forma di racconto breve o poesia. I testi migliori saranno selezionati dai quattro socie saranno saranno raccolti in un volume. Per partecipare a Germinale - Semi di scrittura basta inviare il proprio scritto (massimo 5 cartelle) a germinale@germildc.it

Questo il messaggio di lancio dell'iniziativa

Ospitare virtualmente artisti in diretta sulla nostra pagina Facebook è stato un modo per non perdere il legame con chi ci segue da lontano o con chi mette fisicamente piede a Germi.

Ma in effetti anche a noi mancava qualcosa: le persone che entrano a Germi, che chiacchierano al bancone, che scelgono un libro. Così abbiamo pensato che forse anche dall’altra parte dello schermo c’era chi aveva qualcosa da dare, non solo da ricevere. Ci sembra una buona occasione per offrire una doppia direzione allo scambio.

Germinale è un’idea che nasce in un pomeriggio di sole in piena quarantena. Il nome evoca la primavera, la letteratura e, in senso lato, la spinta della vita. Raccogliere racconti e poesie sotto a un cappello così denso di significati ci sembrava un modo per aprire le porte e far entrare chi ha qualcosa da dire, chi ha bisogno di dirlo per liberare energie compresse. Ben consapevoli che potremmo trovarci sommersi di materiali, abbiamo preso l’impegno di leggere tutto ciò che arriverà. E se pure siamo certi che tra quegli scritti ci sarà qualche diamante, non è certo la ricerca di talenti che ci ha spinti a mettere in piedi Germinale.

È più il senso dello scambio tra noi e la nostra comunità.

Inaugurato un anno fa a Milano, Germi ha ospitato concerti (Joan As Police Woman, Steve Wynn, Giovanni Succi, Paolo Jannacci, Siberia tra i tanti), presentazioni di libri e incontri, oltre che essere stato partner della Milano Music Week di Rockol. È anche una libreria, che vende libri con consegna domicilio in questa fase di chiusura per il Coronavirus. Nell'ultimo mese ha organizzato concerti in streaming aderendo all'iniziativa StayOn.