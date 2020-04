'Amici Speciali': nella nuova versione del talent in gara anche Kolors e Michele Bravi. Il cast

Partirà a fine maggio su Canale 5 - per un totale di quattro puntate - "Amici Speciali", la nuova versione del talent condotto da Maria De Filippi con protagonisti cantanti e ballerini già noti al pubblico televisivo, scelti tra ex concorrenti del programma e di altri talent. Ci saranno i Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi (vincitrice di Amici 2020) e il rapper Random. Oltre a loro, anche i ballerini Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino. "Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che si possa fare qualcosa per il nostro Paese ognuno come può. Noi di 'Amici' lo facciamo con la danza e con il canto", recita lo spot in onda questi giorni.

Maria De Filippi aveva annunciato la partenza di una sorta di "spin-off" del suo "Amici" già a fine febbraio, durante la conferenza stampa di presentazione del serale di Amici 2020, facendo sapere che il programma - in quell'occasione battezzato "Amici All Stars" - sarebbe partito subito dopo la fine della diciannovesima edizione. La partenza è stata poi rimandata a causa dell'emergenza coronavirus.

Non è dato sapere se "Amici Speciali" sarà un vero e proprio talent, con eliminazioni e, alla fine, un vincitore. Nel comunicato stampa diffuso per annunciare il cast, il programma è presentato come "una maratona artistica in quattro puntate all'insegna della solidarietà".