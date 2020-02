Amici 2020, Maria De Filippi presenta il serale: Tommaso Paradiso nel cast

La prima puntata del serale di Amici 2020 andrà in onda in diretta su Canale 5 questo venerdì, 28 febbraio. Il talent condotto da Maria De Filippi, quest'anno giunto alla sua diciannovesima edizione, si rinnova: via la tradizionale sfida a squadre, che negli ultimi anni aveva visto coinvolti nel cast di "Amici" in veste di direttori artistici personaggi come Emma Marrone, Elisa, Ricky Martin, Miguel Bosé, Vittorio Grigolo, Nek e J-Ax, si torna alla sfida tutti contro tutti tra i concorrenti. La conduttrice racconta tutte le novità del serale di Amici 2020 durante la conferenza stampa, questa mattina negli studi Elios di via Tiburtina a Roma: la più importante, riguarda il ritorno di alcuni ex vinciutori del talent - e non solo: anche cantanti nati fuori dalla scuola di "Amici" - per partecipare ad una gara all-star.

"'Amici' è alla sua diciannovesima edizione. Non è un anno in cui i talent, almeno quelli canori, sono andati benissimo, diciamo così", esordisce la padrona di casa, "quest'anno sono entrati dieci ragazzi, la finale avverrà dopo sei puntate. Poi ci saranno altre tre puntate richieste da Mediaset, pensate come una grande festa che vedrà la partecipazione di ragazzi che hanno già partecipato ad 'Amici' o che hanno comunque una carriera come cantanti o ballerini. Parteciperà anche il vincitore di questa edizione". Tra i primi concorrenti annunciati ci sono Enrico Nigiotti (partecipò al talent di Canale 5 nel 2010, ma venne eliminato prima della finale - nel 2015 fu a Sanremo tra le "Nuove proposte", salvo poi rilanciarsi partecipando a "X Factor"), Michele Bravi (vincitore di "X Factor" nel 2013), i ballerini Vincenzo Di Primo (concorrente di "Amici" lo scorso anno) e Sebastian Melo Taverina (concorrente del talent nel 2017).

La sfida tra i nuovi talenti andrà avanti per sei puntate. Le esibizioni sono curate dal direttore artistico Giuliano Peparini, presenza fissa del cast del talent. Partecipano i cantanti Nyv, Giulia Molino, Gaia Gozzi, Jacopo Ottonello, Francesco Bertoli e Martina Beltrami e i ballerini Valentin Alexandru Dimitru, Nicolai Gorodiskii, Javier Rojas e Talisa Ravagnani: "Non ci sono più le squadre, non ci sono più i direttori artistici", chiarisce la conduttrice, "i ragazzi saranno tutti contro tutti". Il meccanismo sarà simile a quello del 2018, con i cantanti e i ballerini che si sfideranno in vari gironi per accedere alla puntata successiva ed evitare l'eliminazione. Nella prima puntata ci saranno due eliminazioni.

Le esibizioni dei concorrenti saranno giudicate dal pubblico da casa tramite il televoto, da una giuria composta da Gabry Ponte, Loredana Berté, Vanessa Incontrada e l'ex leader dei Thegiornalisti Tommaso Paradiso, dai professori della "scuola" (Rudy Zerbi, Stash dei Kolors e Anna Pettinelli per il canto, Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Timor Steffens per il ballo) e dal var (esperti). Quanto alla presenza del già frontman del trio di "Completamente", scioltosi lo scorso autunno, la conduttrice fa sapere: "Tommaso non sarà in giuria, si limiterà a commentare. È la prima volta che partecipa a un programma tv. So che è stato corteggiato molto da altri talent, non l'ha mai voluto fare. Siccome segue il programma e spesso mi manda messaggi commentando le esibizioni dei ragazzi, l'ho invitato a commentare in studio". Quanto al meccanismo di votazione, ogni girone sarà votato da una giuria diversa: "Se fosse sempre la stessa giuria a giudicare, la classifica sarebbe sempre la stessa. Questo meccanismo, invece, ti consente di avere risultati diversi".

Si parla anche della presenza o meno del pubblico in studio, riflettendo sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus: "Finché non ci sarà un'ordinanza specifica qui a Roma, il pubblico in studio ci sarà", il commento della padrona di casa.

Ospiti della prima puntata Ghali, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, J-Ax, Ermal Meta ed Elisa. Ci saranno anche Al Bano e Romina, i fondatori delle Sardine e (in collegamento telefonico) Luciana Littizzetto.