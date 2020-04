Ascolta il nuovo album "Alphabetland" degli X...

Gli X – la storica band punk di Los Angeles – è tornata con un disco a sorpresa. E non è tutto, perché l’album è stato registrato dalla formazione originale, quella rimasta nei cuori di tutti i fan: John Doe, Exene Cervenka, Dj Bonebrake e il platinatissimo Billy Zoom.

Il titolo dell’album è Alphabetland e consta di 11 tracce inedite. Il precedente lavoro in studio degli X risale ormai al lontano 1993, quando uscì Hey Zeus!, considerato un album minore nel loro palmares (è anche il secondo consecutivo che faceva registrare l’assenza del chitarrista Billy Zoom, cardine del loro sound). Inoltre questo nuovo disco esce a 40 anni esatti dall’esordio su LP della band, ossia Los Angeles – una pietra miliare del punk made in L.A.

Originariamente Alphabetland era previsto per il mese di agosto 2020, ma la band ha deciso di anticiparne l’uscita – almeno in formato digitale – proprio per alleviare i disagi dei fan durante l’emergenza Coronavirus.

CONTINUA A LEGGERE E ASCOLTA IL DISCO SU DEAGOSTINIVINYL.COM