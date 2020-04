Beatles: il 25 aprile un evento speciale su YouTube dedicato a 'Yellow submarine'

I Beatles invitano i loro fan a mettere da parte per un'ora e mezza ansie e preoccupazioni legate al coronavirus partecipando a un evento virtuale tutto dedicato a "Yellow submarine", il film d'animazione del 1968 con protagonisti Lennon, McCartney, Harrison e Starr legato all'omonimo album. L'appuntamento è per questo sabato, 25 aprile, alle ore 18 (ora italiana) sul canale YouTube ufficiale del quartetto di Liverpool: lì sarà trasmesso in streaming il film in versione integrale, con i versi dei testi delle canzoni mostrati nel sottopancia, per permettere ai fan di cantare i brani della colonna sonora della pellicola.

All aboard for the Yellow Submarine YouTube Sing-A-Long Watch Party! This Saturday, 25th April, at 9am PDT (12pm EDT/5pm BST) #StayHome with us in a celebration of love and music. #YellowSubLive



Find out more and set a reminder, here: https://t.co/k38oB0AERx pic.twitter.com/iLeWEZclgi — The Beatles (@thebeatles) April 22, 2020

Il film, diretto da George Dunning (con animazioni dello stesso Dunning, di Robert Balser e di Jack Stokes), uscì nelle sale cinematografiche del Regno Unito nel luglio del 1968 e pochi mesi dopo, nel gennaio del 1969, arrivò nei negozi l'album "Yellow Submarine". Della colonna sonora del film, ambientato a Pepperland, un paese oppresso che i Beatles provano a salvare, fanno parte brani come - oltre all'omonima canzone - "All together now", "Lucy in the sky with diamonds", "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", "With a little help from my friends", "All you need is love" e "When I'm sixty-four".

Sempre a proposito di film dei (e sui) Beatles: a settembre, come già riportato da Rockol, arriverà nelle sale cinematografiche "Get back", che include per intero i 42 minuti della "rooftop performance", il concerto sulla terrazza dell'edificio della Apple che rappresentò l'ultima esibizione dal vivo dei Beatles insieme.