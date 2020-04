Metal USA, alle origini del mito: in arrivo il documentario 'Murder in the Front Row'

Si intitola "Murder in the Front Row: The San Francisco Bay Area Thrash Metal Story" il documentario diretto dal regista Adam Dubin - in passato già al lavoro con i Beastie Boys per i video di "(You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)" e "No Sleep till Brooklyn" - che promette di ripercorrere nei dettagli la nascita e il fiorire della scena trash metal di San Francisco a partire dai primi anni Ottanta in poi: il lavoro - che sarà reso disponibile a partire dal prossimo 24 aprile in DVD e in formato digitale - include interviste esclusive e riprese in azione di gruppi capistipiti della scena come Metallica (nella foto, la band di James Hetfield), Anthrax, Slayer, Megadeth, Exodus e altri.

"E' un momento molto particolare per l'uscita di 'Murder in Front Row', perché - in questi giorni - la musica dal vivo è stata fermata per motivi di sicurezza", ha spiegato Dubin: "Il thrash metal di Metallica, Megadeth, Testament, Exodus e altri è un'esperienza da vivere live. Le riprese di 'Murder in Front Row' attestano l'energia dei loro live show, attraverso i quali tutte le band intervenute hanno costruito il loro seguito. Quindi fino a quando non potremo tornare a goderci la musica insieme, sarà divertente rivivere la storia con questo documentario".