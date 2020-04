Radiohead, Ed O'Brien: esce domani l'album solista, tutti i dettagli

Per il cd e il vinile bisognerà aspettare fino all'8 maggio. Però da domani, venerdì 17 aprile, l'album d'esordio solista di Ed O'Brien sarà disponibile in digitale: si tratta del primo disco del chitarrista dei Radiohead inciso senza gli altri compagni di band (però Colin Greenwood ha partecipato a parte delle registrazioni). Per "Earth", così come si intitola il disco, O'Brien ha scelto il moniker EOB (le iniziali del suo nome e del suo cognome): l'album, un vero e proprio progetto parallelo alla band di "Creep", è stato preceduto dai singoli "Shangri-La, "Olympik" e "Cloack of the night" e contiene nove tracce. Ecco copertina e tracklist:

1. Shangri-La

2. Brasil

3. Deep Days

4. Long Time Coming

5. Mass

6. Banksters

7. Sail On

8. Olympik

9. Cloak of the Night

Composto da Ed O’Brien e prodotto da Flood (ad eccezione del brano “Olympik”, co-prodotto da Flood e Catherine Marks), Earth vede Ed alla voce, chitarra, basso, tastiere e programmazioni con la partecipazione di un cast di musicisti che include Colin Greenwood (Radiohead), Adrian Utley (Portishead), Glenn Kotche (Wilco), il leggendario batterista Omar Hakim, il bassista Nathan East, Laura Marling, David Okumu (The Invisible), Adam ‘Cecil‘ Bartlett, Richie Kennedy, Marcelo S. Silva, Flood e Catherine Marks.