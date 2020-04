Chynna, la rapper scomparsa a 25 anni: chi è, video e immagini

Lo scorso 8 aprile è morta a soli 25 anni la rapper e modella Chynna Rogers: nata il 19 agosto 1994, era nota semplicemente come Chynna. Secondo quanto riportato da diverse fonti, è morta per overdose.

Rogers era di Filadelfia, in Pennsylvania, dove frequentava la Julia R. Masterman School, ma si era trasferita a New York. Chynna era nota come modella (per la Ford Modeling Agency, con cui aveva un contratto dall'età di 14 anni) e per la sua attività musicale: era parte del collettivo newyorchese ASAP Mob ("Always Strive And Prosper”), formato nel 2006 ad Harlem.

Si era legata ad ASAP Mob diventando la stagista ASAP Yams, poi morto nel 2015 per overdose. La ero accidentale di droga e dopo un periodo di sobrietà. Sua madre, Wendy Payne è morta nel 2018.

Chynna ha esordito nella musica pubblicando i singoli "Selfie" (2013) e "Glen Coco" (2014)

Caricamento video in corso Link



I singoli sono stati seguiti dal suo primo EP “I'm not Here. This Isn't Happening”, pubblicato nel 2015. e seguito nel 2016 da “2 die 2” . Nel 2017 era uscito "In case i die first”. Il suo ultimo singolo è “Mood”

Caricamento video in corso Link