Twenty One Pilots: ascolta il brano registrato durante la quarantena

Era stato il frontman della band, Tyler Joseph, a far sapere che anche se chiuso in casa stava comunque lavorando a del nuovo materiale: "Scrivo sempre, ma sento che questo brano deve uscire ora. Penso che sia un pezzo semplice ma che riesce a dare molta speranza", aveva twittato qualche giorno fa. Detto, fatto. Ecco "Leven of concern", la canzone che i Twenty One Pilots hanno scritto e registrato durante la quarantena in piena emergenza coronavirus: il brano, che incoraggia a tenere duro durante questo difficile periodo, è stato pubblicato oggi, accompagnato dal relativo videoclip.

Tyler Joseph e Josh Dun doneranno una parte dei proventi di "Level of concern" a Crew Nation, un fondo che viene in aiuto delle persone che lavorano ai concerti e ai tour che hanno subito gli effetti del coronavirus. "Level of concern" è la prima nuova canzone dei Twenty One Pilots dalla pubblicazione di "Trench", nel 2018.