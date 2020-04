David Bowie: guarda questo raro video di 'Repetition' realizzato nel 1997

Nel 1997, durante le prove dell'"Earthling tour", la serie di concerti di David Bowie legati all'album "Earthling", Tim Pope - regista già al fianco di star del rock come i Cure, i Queen, Neil Young, Siouxsie and the Banshees e lo stesso rocker britannico, per il quale filmò i video di "Pretty pink rose" e "Time will crawl" - realizzò uno speciale videoclip per "Repetition", una delle canzoni contenute nell'album "Lodger", che Bowie aveva pubblicato diciott'anni prima. Quel raro videoclip, che fu girato a Hardford, in Connecticut, è stato ora pubblicato in versione integrale su YouTube: dura più di tre minuti ed è a dir poco inquietante, con il volto di David Bowie che somiglia a una maschera.

Caricamento video in corso Link

"Repetition '97" anticipa, come già riportato da Rockol , l'uscita di "ChangesNowBowie", album con materiali inediti del fu Duca Bianco registrato per la radio e trasmesso dalla BBC nel gennaio del 1997, per il compleanno di Bowie: il disco sarebbe dovuto uscire in occasione del Record Store Day 2020, che era stato fissato per il 17 aprile, e anche se l'evento è stato posticipato al 20 giugno a causa dell'emergenza coronavirus la Parlophone Records ha deciso di confermare la data d'uscita, almeno per quanto riguarda la versione digitale.