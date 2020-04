David Bowie, esce il 17 aprile in digitale ‘ChangesNowBowie’

Anche se il Record Store Day è stato per quest’anno posticipato la Parlophone Records renderà ugualmente in qualche modo onore alla celebre ricorrenza nata in sostegno ai negozi di dischi indipendenti. L’etichetta pubblicherà infatti la versione digitale dell’album con materiali inediti di David Bowie “ChangesNowBowie” nello stesso giorno, il 17 aprile prossimo, nel quale il disco avrebbe dovuto vedere la luce nei formati LP e CD in occasione del Record Store Day, posticipato al 20 giugno.

“ChangesNowBowie” è stato registrato per la radio ed è stato originariamente trasmesso dalla BBC l’8 gennaio 1997 per festeggiare i cinquant’anni dell’artista britannico. Le nove tracce che lo compongono sono per la maggior parte acustiche e sono state registrate e mixate ai Looking Glass Studios di New York nel novembre 1996. Della produzione si sono occupati lo stesso Bowie, Reeves Gabrels e Mark Plati, mentre i musicisti in studio insieme alla voce di “Heroes” sono Gail Ann Dorsey, Reeves Gabrels e Mark Plati.

Inoltre, dal 10 aprile il video raro “Repetition ’97” realizzato da Tim Pope durante le prove dell’“Earthling Tour” ad Harford, in Connecticut, sarà messo a disposizione in streaming e per il download. La versione audio della traccia potrà essere ascoltata anche in streaming dallo stesso giorno.

Ecco la tracklist e la copertina di “ChangesNowBowie”:

The Man Who Sold The World

Aladdin Sane

White Light / White Heat

Shopping For Girls

Lady Stardust

The Supermen

Repetition

Andy Warhol

Quicksand