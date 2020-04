Elisa e Tommaso Paradiso: esce la canzone contro il coronavirus

Elisa e Tommaso Paradiso insieme per una canzone contro il coronavirus. O meglio: una canzone contro la paura per l'emergenza coronavirus. La cantautrice di Monfalcone e l'ex leader dei Thegiornalisti l'hanno scritta insieme "a distanza", in diretta su Instagram, confrontandosi di fronte ai fan che seguivano i loro collegamenti e suggerivano parole e versi. Il brano si intitola "Andrà tutto bene" e uscirà domani, venerdì 10 aprile, come annunciato da Elisa e Paradiso sui social.

Non è la prima volta che i due uniscono le loro forze. Nel 2017 Elisa fu ospite dei Thegiornalisti nei loro primi concerti nei palasport: con Tommaso Paradiso duettò sulle note di "Tra la strada e le stelle", una delle canzoni contenute nell'album "Completamente sold out" dei Thegiornalisti, uscito pochi mesi prima. Sempre nel 2017 Paradiso fu ospite di uno dei concerti di Elisa all'Arena di Verona con i quali la cantautrice festeggiò i suoi vent'anni di carriera: insieme cantarono "Anima fragile" di Vasco Rossi. Pochi mesi dopo uscì "Da sola/In the night", il brano di Takagi & Ketra cantato proprio in coppia da Elisa e Paradiso. Un nuovo duetto lo scorso settembre sul palco del Circo Massimo, durante il concerto-evento dei Thegiornalisti, sempre su "Tra la strada e le stelle" e stavolta anche "Da sola/In the night".