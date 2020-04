Tiziano Ferro canta (a modo suo) "Bando" di Anna

Tiziano Ferro lancia la #mytrapchallenge, la rilettura di brani trap in nuova versione. Il cantante, dalla sua casa di Los Angeles, ha cominciato con "Bando", o meglio "Bendo", la hit di Anna Pepe, nata a La Spezia nel 2003. Ka canzone, primo frutto del contratto discografico firmato con Virgin Records, è stata in testa alla classifiche FIMI per tre settimane ed è in top 10 da 7, oltre ad essere diventata un tormentone di TikTik, con molti video che illustrarano il testo: "Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster/Anna fattura e no, non parlo di buste/Mando tutto io, svuota il freezer/ C'ho il passaggio assicurato sopra questo diesel/Bando sopra il Booster".

Nella nuova versione di Tiziano Ferro diventa un r 'n'b con un testo modificato sullo stare a casa e una citazione di Roberto Casalino, autore e collaboratore: