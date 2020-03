Chi è Anna, la rapper di 'Bando'. Video

Chi è Anna? È quello che si sono chiesti in molti dopo aver visto diventare virale sui social il video della sua "Bando". Vero nome Anna Pepe, nata a La Spezia nel 2003 (ha solamente 16 anni), la femcee ha pubblicato il 31 gennaio il singolo "Bando", primo frutto del contratto discografico firmato con Virgin Records, etichetta del gruppo Universal. Un pezzo rap, con una base house, che rappresenta per Anna una sorta di biglietto da visita: "Dico cose e le faccio, no, non parlo e basta / tu-tu-tu non hai stoffa, meglio se smetti col rap / oppure i talent, giuro, fanno per te / per fare 'sti bands mi divido in tre /tre flow in un minute, cazzo, ho fatto frate'?", rappa nel testo.Il testo di "Bando" è stato scritto sopra un beat del beatmaker e produttore francese Martin Purcell (Soulker), accreditato come co-autore del pezzo insieme alla stessa Anna.Cresciuta tra i vinili del padre, dj e collezionista, Anna si è avvicinata da piccola al mondo dell'hip hop. L'esordio come femcee è avvenuto nel 2018, quando ha pubblicato su Instagram un freestyle. Insieme al rapper Anis ha pubblicato i singoli "24/7" e "Holidays", che hanno riscosso discreti successi su YouTube. Nel 2019 l'esordio come solista con "Baby".

Lo scorso gennaio Anna ha firmato un contratto discografico con Universal: "Non lasciate mai che qualcuno vi dica cosa dovete fare o non fare. Non c'è un'età per nulla. Ho sedici anni. Fate di testa vostra e seguite il vostro cazzo di intento", scrive sui social.