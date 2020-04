Michael Jackson: venduto all'asta il suo leggendario guanto bianco

Il guanto bianco tempestato di diamanti indossato da Michael Jackson durante il 'Bad Tour' è stato venduto all'asta, in Texas, per una cifra di circa 97.000 euro. L'acquirente è rimasto anonimo.

Come riporta il quotidiano britannico The Sun, l'acquirente, oltre al guanto - che potete vedere qui - ha ricevuto una lettera in cui si confermava che l'oggetto era stato donato una prima volta all'Unicef nel 1998, insieme a una busta della società di produzione MJJ fondata dal musicista di Gary scomparso il 25 giugno 2009.

Si pensa che Jackson abbia detto prima di indossarlo:

“Sentivo che un guanto era cool. Indossarne due mi sembrava troppo ordinario."

Il 'Bad World Tour' di Michael Jackson prese il via il 12 settembre 1987 e si chiuse il 27 gennaio 1989. Un ciclo di oltre 100 concerti a supporto del suo settimo album “Bad” che transitò anche in Italia nel 1988. Jackson si esibì infatti nel nostro paese il 29 maggio allo stadio Comunale di Torino e, in precedenza, per due volte allo stadio Flaminio di Roma, il 23 e il 24 maggio. Le tre date italiane furono quelle che aprirono la branca europea del tour, il Re del Pop volle iniziare il suo primo tour europeo solista dall'Italia per rendere omaggio al suo amore per l'arte e per la storia.