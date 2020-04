Fiorello in chat con Achille Lauro imita Morgan al festival di Sanremo

Nella giornata di ieri, 5 aprile, Fiorello e Achille Lauro hanno scambiato alcune chiacchiere in una diretta Instragram. Tra una parola e l'altra, inevitabile per loro tornare a parlare della comune esperienza alla scorsa edizione del festival di Sanremo nel febbraio scorso, che ha visto lo showman siciliano affiancare alla conduzione – con grande libertà di movimento – Amadeus e il musicista romano in gara con il brano “Me ne frego”, giunto in ottava posizione nella classifica finale.

La settantesima edizione del festival molto probabilmente passerà alla storia per quanto accaduto nella serata finale della manifestazione quando Morgan ha stravolto l'inizio della canzone “Sincero”, che presentava in concorso insieme a Bugo, spingendo quest'ultimo a lasciare il palco indignato e costringendo così la giuria a squalificare la canzone dalla competizione.

Fiorello e Lauro hanno ricordato quanto avvenuto e Fiorello non ha mancato di esibirsi in una imitazione di Morgan che si mostra stupito del fatto che Bugo se ne sia andato dal palco del Teatro Ariston lasciandolo solo davanti al pubblico in sala. La potete vedere qui.