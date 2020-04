I dischi da (ri)scoprire: Arcansiel, Four Daisies

Terzo appuntamento del mini-trip di Vinyl nel vinile del neoprog italiano. Dopo l’esordio dei fiorentini Nuova Era e quello dei bolognesi Sithonia, passiamo agli Arcansiel. Restiamo, quindi, rigorosamente negli anni Ottanta, ma ci spostiamo in Piemonte – per la precisione nell’Alessandrino, zona di origine di questa band.

Come accennato, ci concentreremo sul primo passo su vinile degli Arcansiel, ovvero Four Daisies, un 12″ della durata di circa 35′ – e quindi, diciamo così, in bilico fra un EP e un LP. Il disco fu inciso – come recitano le note di copertina – fra l’ottobre del 1987 e il marzo del 1998 su quattro tracce con un TEAC Portastudio 244.

La prima tiratura di Four Daisies venne gestita dal gruppo in autonomia tramite il meccanismo dell’autoproduzione.

