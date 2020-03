Dalla quarantena: Billie Joe Armstrong suona Johnny Thunders

Il frontman dei Green Day Billie Joe Armstrong, come tutti costretto nei propri appartamenti per arginare la diffusione del Coronavirus, ha pubblicato un'altra cover per la serie 'No Fun Mondays' che ha inaugurato in questo periodo di quarantena.

La scorsa settimana Billie Joe aveva reinterpretato il brano “I Think We’re Alone Now” della band statunitense attiva negli anni Sessanta, Tommy James and the Shondells. Nella giornata di oggi ha rifatto la canzone del 1978 di Johnny Thunders “You Can’t Put Your Arms Around A Memory”.

Nella giornata di ieri Armstrong ha partecipato insieme ad altri colleghi, tra gli altri, Dave Grohl, Mariah Carey, Elton John e Billie Eilish a un concerto in streaming per raccogliere fondi da devolvere alla lotta contro il virus. Per l'occasione non ha interpretato una cover ma una versione acustica della canzone dei Green Day del 2004, "Boulevard of Broken Dreams".

La band di Billie Joe Armstrong nel febbraio scorso ha pubblicato il suo tredicesimo, e sinora, ultimo album "Father Of All ..." (leggi qui la nostra recensione). La band californiana ha dovuto posticipare il tour che aveva in programma in Asia a supporto del disco a causa dell'attuale crisi sanitaria dovuta al coronavirus.