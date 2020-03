Coronavirus: guarda le esibizioni di Dave Grohl, Billie Joe Armstrong, Billie Eilish

Sotto l'egida di Elton John si è svolto ieri sera un concerto televisivo, in diretta dalle residenze di alcuni musicisti. Il live si è tenuto per raccogliere fondi che verranno impegnati nella lotta per debellare il Coronavirus. Il live benefit ha visto la partecipazione di Billie Eilish, Dave Grohl, Billie Joe Armstrong, Mariah Carey, Sam Smith e molti altri ancora.

Il frontman dei Foo Fighters Dave Grohl ha eseguito in acustico "My Hero", mentre il leader dei Green Day Billie Joe Armstrong ha presentato una versione ridotta di "Boulevard of Broken Dreams".

Introducendo il suo brano, Grohl ha detto:

"Mi auguro stiate bene. Se amate qualcuno, fateglielo sapere, se siete grati a qualcuno, diteglielo. Vorrei dedicare questa canzone a tutte le persone in prima linea che stanno facendo del loro meglio per farci superare questo momento."

Billie Joe Armstrong ha detto che è un "momento stressante", ma ha detto di essere “onorato” per poter contribuire con la sua performance. Billie Eilish ha interpretato la sua hit “Bad Guy” insieme al fratello Finneas.

"State al sicuro, custodite i vostri cari e quando tutto sarà finito ci sarò ancora a suonare per voi".

Alla fine di tutte le esibizioni, Elton John ha chiuso lo spettacolo inviando un messaggio: