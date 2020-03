Pop Smoke: il primo video postumo del rapper ucciso a Hollywood

È disponibile su YouTube il primo video postumo di Pop Smoke, al secolo Bashar Barakah Jackson, ucciso lo scorso 19 febbraio con due colpi di pistola durante un’irruzione nella sua abitazione nel quartiere californiano di Hollywood Hills. La clip accompagna il brano “Shake the Room”, parte dell’ultimo mixtape realizzato da Pop Smoke prima della sua morte, “Meet the Woo 2”, pubblicato il 7 febbraio 2020 con i featuring di artisti come Quavo – presente proprio in “Shake the Room” -, A Boogie wit a Hoodie, Lil Tjay, Fivio Foreign e Charlie Sloth. Potete guardare il video, diretto dal designer e DJ Virgil Abloh mentre il rapper originario di Brooklyn e Quavo si trovavano alla fashion week parigina, qui sotto:

Sembra che poco prima di morire Pop Smoke fosse al lavoro sul suo esordio discografico, un album che avrebbe fatto seguito agli unici due mixtape pubblicati dall’artista, “Meet the Woo” e “Meet the Woo 2”. E sembra anche che 50 Cent, che ha pià volte espresso la sua stima per il collega, abbia preso a cuore il materiale postumo lasciato da Pop Smoke. “Sto per ascoltare Pop Smoke, ho deciso che sarò il produttore esecutivo e finirò l’album per lui”, scriveva la voce di “In Da Club” su Instagram all’inizio del mese.

Sulla morte di Pop Smoke, sepolto al Green-Wood Cemetery di New York, regna ancora il mistero. Quel che è certo è che pochi giorni prima della sua morte avrebbe dovuto andare in scena al Kings Theatre del suo quartiere, Brooklyn: non è del tutto chiaro invece perché l’esibizione del rapper sia saltata e se i suoi assassini mirassero a un regolamento di conti o puntassero semplicemente alle richezze accumulate dal rapper.