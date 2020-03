Facchinetti e D'Orazio, video e testo della canzone per Bergamo

Come abbiamo già scritto ieri, Roby Facchinetti e Stefano D'Orazio hanno composto e realizzato una canzone, "Rinascerò, rinascerai", dedicata alla città di Bergamo, la più duramente colpita dal Coronavirus. La canzone è ora disponibile su YouTube, in un video realizzato con immagini della città di Bergamo unite a quelle dei volti di coloro che hanno partecipato al progetto, in particolare il personale ospedaliero, medico e infermieristico di Bergamo, l'allenatore e i giocatori dell'Atalanta.

e qui di seguito ne riportiamo il testo

RINASCERO’ RINASCERAI

(Facchinetti-D’Orazio)

Rinascerò, rinascerai

Quando tutto sarà finito

Torneremo a riveder le stelle

Rinascerò, rinascerai

La tempesta che ci stravolge

Ci piega, ma non ci spezzerà

Siamo nati per combattere la sorte

Ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi

Questi giorni cambieranno i nostri giorni

Ma stavolta impareremo un po’ di più

Rinascerò, rinascerai

Rinascerò, rinascerai

Abbracciati da cieli grandi

Torneremo a fidarci di Dio

Nel silenzio si respira un’aria nuova

Ma mi fa paura questa mia città

Siamo nati per combattere la sorte

Ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi

Rinascerò, rinascerai

ricordando che tutti i proventi dei download, dei diritti d’autore ed editoriali saranno totalmente devoluti a favore dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per l’acquisto di attrezzature mediche. E' inoltre possibile fare donazioni spontanee sul conto corrente dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo - IBAN: IT75Z0569611100000008001X73 causale: Progetto Rinascerò, rinascerai SEGUITO DA NOME, COGNOME E CODICE FISCALE