Fedez, guarda la 'diretta dal balcone' con Arisa come ospite

Federico Lucia, con la moglie Chiara Ferragni e il figlio Leone, sta osservando - come tutti gli italiani - lo stato di isolamento imposto dalle autorità per arginare il diffondersi del Covid-19: come molti altri connazionali, Fedez sta cercando di combattere la noia - sua e dei suoi vicini di casa - con estemporanee esibizioni sul terrazzo del proprio appartamento, situato in una delle più nuove ed eleganti zone del capoluogo lombardo. L'ultima diretta - trasmessa sul proprio account ufficiale Instagram ieri, martedì 24 marzo - ha visto il rapper di "Pop-Hoolista" ospitare (virtualmente, perché connessa via Skype) Arisa.

La cantante - che, tra le altre cose, nel corso del collegamento ha eseguito a cappella "Meraviglioso amore mio", brano composto da Giuseppe Anastasi e prodotto da Mauro Pagani pubblicato nel 2012 - aveva collaborato con Fedez e J-Ax nel 2017 sul brano "Meglio tardi che noi", incluso nell'album "Comunisti col Rolex", e - sempre insieme a Fedez - aveva fatto da giudice all'edizione italiana di X Factor del 2016.