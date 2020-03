Coronavirus, il fan italiano che sul balcone suona 'We Will Rock You' dei Queen. Video

Oggi, mercoledì 18 marzo, per il flash mob delle 18 c'era in programma "Felicità", hit di Albano e Romina - scritta da Cristiano Minellono, Dario Farina e Gino De Stefani - che si classificò seconda al festival di Sanremo del 1982, ma la scelta dei brani da suonare o cantare dai propri balconi in questo duro periodo di quarantena nazionale per contrastare la diffusione del Coronavirus non è mandatoria: lo sa bene Marco Di Marco, titolare del canale YouTube Brian May Tribute, che un paio di giorni fa, dal balcone della sua abitazione romana, ha suonato il riff di "We Will Rock You", l'iconico brano dei Queen posto dalla band un tempo guidata da Freddie Mercury in apertura dell'album del 1977 "News of the World".

Caricamento video in corso Link

Il riff è stato eseguito su una replica della Red Special, la leggendaria sei corde usata da May costruita nel 1963 dallo stesso musicista con l'aiuto di suo padre, ingegnere appassionato di modellismo.

Di Marco non è l'unico rocker che ha scelto di condividere con vicini e concittadini i suoi brani preferiti scostandosi dal repertorio più frequentato dai nostri connazionali in auto-quarantena: qualche giorno fa Enrico Monti, chitarrista degli Skulld, ha eseguito dal proprio balcone il riff di "Raining Blood", storico brano degli Slayer pubblicato nel 1986 come traccia conclusiva dell'album "Reign in Blood".