Pearl Jam, “Gigaton”: la storia di "Buckle up”

È finalmente arrivato “Gigaton”, il nuovo album dei Pearl Jam. E’ il primo lavoro della band da sei anni e mezzo, ed è il più a fuoco da molto tempo a questa parte: un disco che unsice la sperimentazione al classico suono del gruppo di Seattle, rinfrescato dalla presenza di un nuovo produttore, Josh Evans (qua la nostra intervista) .12 canzoni che vanno dal rock alle ballate, con testi incredibilmente attuali, che parlano di resistenza in un mondo impazzito.

Rockol vi accompagna ogni giorno con il racconto di ogni canzone dell’album: qua trovate lo speciale di Rockol dedicato a "Gigaton". Qua invece la recensione completa del disco.

ASCOLTA/COMPRA ORA "GIGATON" DEI PEARL JAM



Un arpeggio di chitarra quasi in controtempo, la voce di Eddie Vedder che delicatamente declama parole invece molto forti: "Buckle up" è una canzone dai forti contrasti, tra melodia e forza.Scritta da Stone Gossard, è la canzone più breve del disco, a 3’37

I got blood

Blood on my hands

The stain of Of a human

I finally awoke

To my mother's wrath

Call lights Bed sores and sponge baths

Firstly do not harm

Then put your seatbelt on

Buckle up