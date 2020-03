Buon compleanno, Mina! Dieci sue frasi in cui si racconta.

(illustrazione di Alessandro Ventrella)

Oggi 25 marzo Mina compie gli anni. Non si dice quanti, l’età delle signore non va svelata. Ma Mina non ha età, e non ha età almeno da quarant’anni, cioè da quando si è sottratta ai media per diventare solo una voce che canta nei dischi. E da più di quarant’anni non concede interviste. Nelle pagine che seguono abbiamo raccolto frasi tratte da interviste realizzate fra il 1961 e il 1979, tratte dal libro “Mina Talk” di Fernando Fratarcangeli (Coniglio Editore). Piccoli momenti di verità, minime confessioni per conoscere un po’ meglio la persona che si nasconde dietro l’icona.