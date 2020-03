Childish Gambino, esce oggi il nuovo album '3.15.20'

Si intitola "3.15.20" il nuovo album di Childish Gambino, ideale successore di "Awaken, My Love!", l'ultima prova in studio sulla lunga distanza che Donald Glover spedì sui mercati quattro anni fa. Alla registrazione del disco, reso disponibile in due versioni - una con dodici tracce separate, e un'altra con tutte le canzoni presenti nell'album mixate in un'unica traccia - hanno contribuito, in veste di ospiti, anche Ariana Grande, 21 Savage e Khadja Bonet. Sul sito ufficiale dell'artista, all'indirizzo DonaldGloverPresents.com, sarà possibile ascoltare l'intero album per un periodo di tempo limitato.

Ecco, di seguito, la tracklist di "3.15.20":

01 0.00

02 Algorhythm

03 Time

04 12.38

05 19.10

06 24.19

07 32.22

08 35.31

09 39.28

10 42.26

11 47.48

12 53.49