Guarda Liam Gallagher che canta "Wonderwall", pardon "Wonderwash"

L'emergenza Coronavirus non ha assolutamente chetato la verve di Liam Gallagher. Al contrario, proprio questa pare averlo ringalluzzito ulteriormente, mostrando la sua parte meno polemica e più divertente e consapevole.

Un paio di giorni fa, ha invitato il fratello Noel a prendere in considerazione l'idea di riunire gli Oasis, una volta debellata l'epidemia che sta colpendo duro in tutto il mondo, per un grosso concerto di beneficenza.

Oggi, sempre attraverso i suoi social network, lo si può vedere intento a lavarsi le mani - la precauzione e accortezza principale da osservare per non diffondere il virus – mentre canta (e invita tutti noi a cantare) la nuova canzone “Wonderwash”, sulle note della celeberrima “Wonderwall” di oasisiana memoria.

Il prossimo 24 aprile l'ex cantante degli Oasis pubblicherà l’album live “MTV Unplugged”, che è stato registrato il 3 agosto dello scorso anno alla City Hall di Hull, in Gran Bretagna. L'ultimo disco solista di Liam Gallagher, il suo secondo, “Why Me? Why Not” (leggi qui la nostra recensione), è uscito nel settembre 2019.