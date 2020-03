Coronavirus, live stream anche per gli artisti internazionali

Gli appuntamenti con gli artisti italiani che stanno rispondendo all’isolamento con le dirette casalinghe raccolte sotto l’hashtag #iosuonadacasa li conoscete già: ogni giorno Rockol aggiorna il calendario dei concerti che gli artisti propongono via social. Da quando però il Coronavirus non è più solo un’emergenza italiana ed europea e anche altri paesi nel mondo – Stati Uniti in primis – stanno prendendo misure per la limitazione del contagio anche gli artisti internazionali hanno iniziato a proporre dei live stream per provare a stare comunque vicini ai loro fan.

Tra questi, ad esempio, Charli XCX propone ogni pomeriggio una diretta Instagram con alcuni ospiti, insieme ai quali la cantautrice britannica, al secolo Charlotte Emma Aitchison, affronta diversi argomenti. Tra i suoi interlocutori più recenti Charli XCX ha accolto Christine and the Queens e Diplo. Sempre su Instagram Miley Cyrus ogni giorno trasmette, anche lei con ospiti, la sua diretta su “come rimanere illuminati con l’amore in tempi bui”. L’appuntamento è quotidiano anche per artisti come Christine and the Queens – con i suoi live dai Ferber studios di Parigi -, Ben Gibbard dei Death Cab For Cutie via Facebook e Instagram e con la Third Man Records, l’etichetta di Jack White, che trasmette ogni giorno dei concerti dal vivo.

Quanto invece alle dirette una tantum alle 8 di questa mattina (ieri sera, negli Stati Uniti) la star country Willie Nelson si è mobilitata per un live stream – con donazioni annesse - in sostituzione dell’annuale Luck Reunion Festival texano annullato per l’emergenza sanitaria, coinvolgendo anche artisti come il figlio Lukas Nelson, Paul Simon, Jewel, Nathaniel Rateliff e Margo Price. Nel weekend, invece, Erykah Badu trasmetterà dalla sua camera da letto, interpretando sia canzoni di sua scelta e sia canzoni richieste dai fan. Ed è sempre nel weekend che i musicisti australiani Stella Donnelly, Julia Jacklin, Angie McMahon e altri si esibiranno via Instagram nel cosiddetto ISOL-AID.

Sono sempre di più, intanto, le tournée internazionali e i grandi eventi, dall’Eurovision Song Contest al Bannaroo Festival, annullati in tutto il mondo per la pandemia in corso, così come sono sempre di più le iniziative benefiche, messe in atto tanto in Italia quanto all’estero, per fronteggiare l’emergenza.