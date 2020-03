Coronavirus: le iniziative di Biagio Antonacci e del Pino Daniele Trust

“In questo particolare momento di emergenza nazionale per la gestione dell’epidemia da Covid-19, esprimo profonda gratitudine per il sostegno offerto da Biagio Antonacci, che ha scelto di donare al nostro ospedale 4 ventilatori polmonari" ha fatto sapere Alessandro Visconti, direttore generale dell’ASST Fatebenefratelli Sacco - rendendo noto un gesto che l'artista volutamente non ha pubblicizzato ma del quale si è venuti a conoscenza attraverso un comunicato dell'ospedale milanese.

Oggi, 19 marzo, in occasione del compleanno di Pino Daniele, la Pino Daniele Trust Onlus insieme alla Open Onlus (Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma) ha organizzato la raccolta fondi #JESTOVICINOATE a favore dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Pascale di Napoli, per sostenere lo studio approvato dall'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) al fine di valutare l'efficacia e la sicurezza del principio attivo Tocilizumab nella cura del Covid-19. Qui il link per la raccolta fondi.