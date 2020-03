Le uscite su vinile più intriganti di venerdì 20 marzo 2020

Come noto, per convenzione, da qualche anno l’industria discografica ha fissato il venerdì come giorno designato alla pubblicazione delle nuove uscite.

Ecco, dunque, le novità su vinile di venerdì 20 marzo 2020, selezionate per voi dalla redazione di Vinyl. Buona caccia e buon ascolto…

2Cellos – Let There Be Cello [Music On Vinyl]

Afroins – Goza La Sala [Vampisoul]

André Hazes – Hazes [Music On Vinyl]

Animal Collective – Ballet Slippers [Domino]

Anne Bisson – Keys To My Heart [Camilio Records]

Arbouretum – Let It All In [Thrill Jockey]

Aslaug – Aslaug [V2 Records Benelux]

Asteroid B612 – Forced Into A Corner [Bang Records]

Ataxia – The Oblivion [Planet E Communicati]

B.b. Leon & Triple Treat – Blues Barn [Opus 3]

Barnabus – Beginning To Unwind [Rise Above Relics]

Baxter Dury – The Night Chancers [Heavenly]

Beabo Bryson – Why Don’t You Make Up Your Mind / Paradise [Expansion Records]

Ben Watt – Storm Damage [Caroline]

Beneath The Massacre – Fearmonger [Century Media]

Big Gigantic – Free Your Mind [Counter Records]

Billy Joel – Greatest Hits Volume III [Friday Music]

Black Loops – Give Trance A Chance [Traxx Underground]

Blackfield – Live In Nyc [Kscope]

Blaze Foley – Clay Pigeons [Lost Art Records]

Bley / Sheppard / Swallow – Life Goes On [Ecm]

Blicz – Terraforma [Etruria Beat]

Bo Ningen – B.c [Alcopop]

Bobby Conn – Recovery [Tapete Records]

Brian Free & Assurance – How Good Does Grace Feel [New Day Ent.]

Broken Witt Rebels – Ok Hotel [Decca Uk]

Bunny Wailer – Protest [Music On Vinyl]

Burzum – Thulean Mysteries [Back On Black]

Bush Chemists / Dub Organiser – Dub Convention [Mania Dub]

Bushwacka! – All Night In Heaven [Plank]

Callisto – Callisto / Guidance Is: Part 3 [Guidance]

Charlotte Dos Santos – Harvest Time [Because Uk]

Chet Baker – Sings & Plays With Len Mercer & His Orchestra Angel Eyes [Btf]

Christian Loffler – Lys [Ki Records]

Clara Luciani – Sainte Victoire [Universal Import]

Claude Vonstroke – Freaks & Beaks [Dirtybird]

Cocteau Twins – Victorialand [4Ad]

Cocteau Twins – Garlands [4Ad]

