Irama, in arrivo il nuovo singolo 'Milano'

Si intitola "Milano" e verrà pubblicato il prossimo 27 marzo il nuovo singolo inedito di Irama: il cantante lombardo devolverà tutti i proventi generati dal brano in beneficenza all'ospedale Niguarda di Milano, nosocomio impegnato nella cura dei malati da Coronavirus. Come ha spiegato in una nota lo stesso artista:

"Le canzoni del disco sono pronte. Mi sono chiesto però se avesse senso uscire adesso. In questo momento così difficile. Ci ho pensato tanto... c’è una canzone che si intitola 'Milano', Milano come la città che amo e che vivo. Non è un singolo, ma penso debba uscire adesso. Adesso che la mia città, come il resto d’Italia, sta soffrendo. Adesso che avremmo bisogno di stare vicini, anche se siamo lontani. Adesso che vorrei stare con voi. Milano uscirà il 27 marzo e i miei proventi artistici verranno devoluti all’ospedale Niguarda di Milano"