Coronavirus, il festival di Glastonbury è annullato

In ottemperanza alle disposizioni governative emanate per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, il festival di Glastonbury, tra gli eventi musicali più attesi e seguiti in Europa, è stato annullato. La manifestazione, che quest’anno festeggia il suo cinquantesimo anniversario, si sarebbe dovuta svolgere la prossima estate, dal 24 al 28 giugno, e avrebbe visto esibirsi sul palco artisti come, tra gli altri, Paul McCartney, Kendrick Lamar e Taylor Swift.

“Chiaramente questa non era una linea d'azione che speravamo di intraprendere per il nostro 50esimo anniversario, ma seguito delle nuove misure governative annunciate questa settimana - e in tempi di tale incertezza senza precedenti – questo è ora la nostra unica opzione possibile”, si legge sui profili social del festival. Gli organizzatori del festival di Glastonbury hanno, inoltre, fatto sapere che chi ha già acquistato un biglietto può chiedere il rimborso o prenotare un biglietto per l’edizione del 2021.