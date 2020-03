La misteriosa storia del brano di Eric Clapton per la colonna sonora di James Bond

Nel 1989 uscì nelle sale cinematografiche '007 vendetta privata' ('Licence to Kill, nell'originale), il sedicesimo film della saga dell'agente segreto James Bond, il secondo e ultimo che ha visto nei panni del protagonista l'attore Timothy Dalton.

La interpretazione del tema principale dei film di 007 è sempre affidata a una stella di prima grandezza e artisti come, ad esempio, Shirley Bassey hanno legato indissolubilmente la loro fama proprio a quella dell'agente segreto più noto dell'universo della celluloide. Per portare un esempio recente, la canzone che accompagnerà il prossimo capitolo della serie, 'No Time to Die' (in uscita a novembre), è stata affidata alla 18enne stella del pop-rock Billie Eilish.

“Arrivò una telefonata di punto in bianco. Michael Kamen (che curava la colonna sonora del film, ndr) voleva un suono di chitarra dark per completare la melodia che Eric Clapton aveva fatto sulla loro composizione. Quindi, conoscendo il mio debole per la chitarra low-string, mi chiamò per le sessioni di prova. Fu bello rivedere Eric dopo molti anni e fu meraviglioso lavorare con quei due musicisti di talento. Eric suonò in modo incredibile sulla canzone e Michael fece un ottimo arrangiamento. Io feci la mia parte.”

Tornando al 1989, l'omonimo tema del film, scritto da Narada Michael Walden, venne infine interpretato dalla cantante soul Gladys Knight. Ma la storia sarebbe potuta andare in altra maniera a sentire quanto racconta il chitarrista Vic Flick, colui che suonò per la prima volta, nel 1962, l'inconfondibile riff 'marchio di fabbrica' dei film di James Bond.Ecco cosa disse Flick a Permission to Kill nel 2009:

Continua ancora Flick:

“Il giorno seguente andammo in un loft nella zona del molo di Londra per girare il video. Quel poco che vidi del video era fantastico. Il video poi venne inviato ai produttori di Bond che avevano commissionato il progetto. Aspettai, Michael aspettò ed Eric era da qualche parte in giro per il mondo a lavorare. Dopo due settimane giunse la notizia che i produttori di Bond volevano una canzone come tema e la commissionarono a Gladys Knight and the Pips e fecero saltare il brano presentato da me, Michael ed Eric.”

Flick disse di "esserne uscito bene finanziariamente", ma si rammarica che quella collaborazione con 'Slowhand' non abbia mai raggiunto il pubblico, nemmeno sotto forma di bootleg. Flick ci scherza sopra:

"Quel video è il Santo Graal dei fan di James Bond e chi lo trova vedrà la luce dorata!. Nessuno sa dove si trovi. L'unica persona che pensavo lo sapesse, Michael Kamen, è morta (il 18 novembre 2003, ndr), quindi il segreto è sepolto con lui."