Billie Eilish, ecco ‘No Time To Die’. Ci sono anche Johnny Marr ed Hans Zimmer

Come anticipato nei giorni scorsi “No Time To Die”, il tema principale della colonna sonora del nuovo film della saga di 007, dal quale Billie Eilish ha derivato il titolo del brano, è arrivato. Porta la firma della cantante californiana e del fratello e co-autore delle canzoni della giovane popstar Finneas O’Connell, che è anche produttore del brano insieme a Stephen Lipson. I tre non sono però gli unici coinvolti nel progetto, al quale hanno preso parte anche l’ex Smith Johnny Marr, alla chitarra, e i compositori Hans Zimmer e Matt Dunkley. Potete ascoltare “No Time To Die” qui:

Billie Eilish, classe 2001, è l’artista più giovane di sempre alla quale sia stato affidato il tema di James Bond, un privilegio che la voce di “bad guy” in questi giorni ha definito “uno dei traguardi della vita”. L’occasione per ascoltare la versione live del brano sarà offerta dai prossimi BRIT Awards quando Eilish, Marr e Zimmer metteranno in scena alla O2 Arena di Londra “No Time To Die”.

Il venticinquesimo capitolo di “007” approderà nei cinema italiani il prossimo mese di aprile, mentre Billie Eilish sarà impegnata sui palchi del Nord America, e successivamente dell’America Latina, con il suo tour. La branca europea della tournée prenderà invece il via il 10 luglio, in Portogallo. I fan italiani aspettano la cantante all’Area Expo di Rho, Milano, il 17 luglio.