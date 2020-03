Killers, ascolta la nuova canzone con Lindsey Buckingham

Nuova musica per i Killers, che hanno condiviso oggi il singolo “Caution”, il secondo dopo “Land of the Free” dalla pubblicazione della loro ultima prova di studio, “Wonderful Wonderful”, datata 2017. Il brano coinvolge anche il già addetto alle sei corde dei Fleetwood Mac Lindsey Buckingham, protagonista dell’assolo di chitarra della canzone. Ascoltatela qui:

Il nuovo album della band di Las Vegas, “Imploding The Mirage”, è atteso sul mercato il prossimo 29 maggio. Brandon Flowers e soci hanno in calendario un concerto a Milano a luglio: nel capoluogo lombardo i Killers avevano fatto tappa anche due anni fa, nell’ambito del tour estivo della formazione statunitense a supporto di “Wonderful Wonderful”.

Lindsey Buckingham non è il solo ospite di “Imploding The Mirage”, che coinvolge anche artisti e come kd lang, Weyes Blood, Adam Granduciel degli War On Drugs, Blake Mills e Lucius. La produzione del disco è stata invece curata dalla band stessa insieme a Shawn Everett e Jonathan Rado dei Foxygen.

Il tour mondiale dei Killers, che dovrebbe prendere il via sul finire del mese di maggio, con date in Gran Bretagna, Europa, Australia, Stati Uniti e Asia, è al momento confermato ma la band qualche ora fa ha comunque avvisato, via social, di essere pienamente consapevole dello stato d’emergenza che il mondo intero sta attraversando e che continua a incidere sulla musica e gli eventi dal vivo: la situazione, scrive la band, sarà monitorata giorno per giorno, nella speranza di “una grande estate di concerti”.