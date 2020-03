Coronavirus, Billboard USA: ‘Live Nation pronta a fermare tutti i tour fino a maggio’

Secondo quanto riferito dall’edizione statunitense di Billboard il colosso del live entertainment Live Nation sarebbe pronto ad annullare tutti i suoi tour almeno fino al mese di maggio, con l’obiettivo – e la speranza – di far ripartire i concerti degli artisti legati al promoter tra maggio e giugno, idea che – scrive sempre Billboard USA – sarà rivalutata, in corsa e in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, i primi di aprile.

Gli ultimi concerti del gruppo Live Nation al momento confermati – riferisce ancora Billboard – andranno in scena tra oggi e domani, mentre a partire da sabato prossimo, 14 marzo, tutti i live saranno posticipati. Come quelli di molte aziende, anche i dipendenti dell’azienda californiana, con sede a Beverly Hills, sono stati invitati a lavorare a distanza, evitando di recarsi negli uffici di Live Nation.

Sono molti gli artisti che stanno sospendendo o riprogrammando i propri appuntamenti dal vivo, che si tratti dell’intero tour o di branche specifiche: tra essi gli Who, i Guns N’ Roses, i Pearl Jam, Madonna e molti altri.