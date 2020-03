Bugo: dopo Sanremo escono una raccolta e la ristampa del suo primo disco sotto major

Nonostante l'esclusione, causata dalla lite in diretta tv con Morgan, della quale si è ampiamente discusso nei giorni successivi alla fine del Festival, per Bugo Sanremo è stato un successo: tra gli idoli della scena cantautorale indipendente italiana degli Anni Duemila, sul palco dell'Ariston il cantautore lombardo si è fatto conoscere anche dal pubblico "mainstream", da chi fino al suo primo passaggio di fronte alle telecamere di Rai1 si domandava chi fosse il partner musicale di Morgan. La popolarità che gli ha portato la partecipazione al Festival e la lite con l'ex leader dei Bluvertigo lo ha portato anche a spostare in un locale più grande un concerto in programma a Milano. Ora, a distanza di un mese dall'uscita del suo ultimo album (qui la nostra recensione), contenente il duetto con Morgan su "Sincero", arriva la notizia che la sua ex casa discografica, Universal, spedirà nei negozi una raccolta e la ristampa in vinile del suo album d'esordio sotto major.

"The Platinum Collection", questo il titolo del best of, arriverà nei negozi il 18 marzo: contiene tre cd con un totale di 46 tracce pescate dai suoi precedenti dischi. Da "Casalingo" a una versione live in studio inedita di "Che diritti ho su di te", tratto da "Golia & Melchiorre" del 2004, passando per "Io mi rompo i coglioni", "C'è crisi" e "Nel giro giusto". Le canzoni del best of sono tratte dai cinque dischi incisi da Bugo per Universal: "Dal lofai al cisei" del 2002, "Golia & Melchiorre" del 2004, "Sguardo contemporaneo" del 2006, "Contatti" del 2008 e "Nuovi rimedi per la miopia" del 2011.

Il 17 aprile, inoltre, in occasione del Record Store Day, Universal pubblicherà una ristampa in vinile da 180 grammi colorato di "Dal lofai al cisei", l'album che segnò l'esordio di Bugo per major dopo i primi dischi pubblicati da indipendente.