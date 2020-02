Bugo: spostato in un locale più grande il concerto a Milano

Lo show di Bugo previsto per il prossimo 20 marzo a Milano è stato spostato dal Serraglio al più capiente Alcatraz di via Valtellina 25: come riferito in una nota dallo staff del cantautore novarese (protagonista dell'ormai notissimo scontro con Morgan in occasione della passata edizione del Festival di Sanremo), la scelta è stata fatta in seguito "all’elevata richiesta di biglietti per il nuovo tour". I biglietti già acquistati per il concerto al Serraglio - confermato gli organizzatori - rimangono validi: ad accompagnare l'artista sul palco saranno Simone Bertolotti alle tastiere, Donald Renda alla batteria, Max Gelsi al basso e Marco Montanari alla chitarra.

Il tour di Bugo in supporto al nuovo album "Cristian Bugatti" - pubblicato lo scorso 7 febbraio, che include anche il brano "Sincero", presentato in occasione della settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana - prenderà il via il prossimo 5 marzo a Torino, per poi proseguire alla volta di Pordenone (6 marzo), Ravenna (7 marzo) e - dopo il passaggio a Milano - Roma (26 marzo), Bologna (27 marzo), Bolzano (in acustico, al teatro Cristallo, il 31 marzo) e Livorno (4 aprile).