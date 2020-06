Bruce Springsteen, tutte le canzoni di “Born in the U.S.A.”: “I’m goin’ down” e “Glory days”

“I’m goin’ down” è̀ un semplice brano rock melodico creato nel maggio 1982, che era andato praticamente perso. Springsteen spiegò la storia del pezzo in un concerto del 1985: “Quando incontri qualcuno per la prima volta tutto è grandioso, sapete, e tutto quello che dice è meraviglioso... Poi torni sei mesi o un anno più tardi ed è una cosa del tipo: ‘Stasera usciamo o devo star qui seduto a guardarti in faccia tutta la notte?’. Oppure: ‘Facciamo l’amore o dobbiamo aspettare la prossima luna piena?’”.

Caricamento video in corso Link

“Glory Days” nasce da un vecchio demo acustico. Bruce aveva il primo verso, praticamente identico, sull’incontro casuale con un vecchio compagno della squadra di baseball, ma menzionava la gloria svanita solo di sfuggita. Entro il maggio 1982, Springsteen aveva già rilavorato il pezzo con il nuovo tema della tragicommedia del tempo che passa. Ma non poté̀ trattenersi dall’aggiungere un verso fuori luogo sul padre disoccupato del narratore, che “non ha mai conosciuto” alcun giorno di gloria. A qualche punto del processo, però, quel verso fu tagliato via dalla registrazione.

Il disco catturò quello che è sembrato il suono di rullante preferito da Springsteen tra tutti i suoi pezzi; per anni a venire, dice Bob Clearmountain, ha usato campioni del rullante di “Glory Days” al posto della batteria in altri pezzi e lo ha fatto anche nel cofanetto “Live 1975–85”.

Caricamento video in corso Link

Domani scriveremo di “Dancin’ in the dark”

Abbiamo già pubblicato:

Leggi qui la scheda di “Born in the U.S.A.”

Leggi qui la scheda di “Cover me”

Leggi qui la scheda di “Darlington County" e "Working on the highway”

Leggi qui la scheda di “Downbound train" e "I'm on fire”

Leggi qui la scheda di “No surrender"

Leggi qui la scheda di “Bobby Jean"

I testi sono tratti dal libro di Brian Hiatt “Bruce Springsteen – Le storie dietro le canzoni”, pubblicato da Il Castello, per gentile concessione dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “Born in the U.S.A.” e di tutti gli altri album di Bruce Springsteen.