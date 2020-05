Bruce Springsteen, tutte le canzoni di “Born in the U.S.A.”: “Darlington County” e “Working on the highway”

“Darlington County” sembra un brano di “The River” rinforzato, con la parte di batteria che allude sia a “Honky Tonk Women” sia a “Tumbling Dice” dei Rolling Stones, e Weinberg e Garry Tallent più bloccati che mai. A giudicare dai suoi taccuini, Springsteen aveva scritto una versione di questo viaggio on the road finito male fin dal 1977, anche se non è chiaro se allora l’avesse registrata.

Registrato nel maggio 1982, fu un altro live-in-studio, registrato con pochi overdub. La vera Darlington County nel South Carolina ospita la gara NASCAR; Springsteen menziona “Darlington” anche in “The Promise”.

È difficile pensare a una dimostrazione migliore della doppia natura di Springsteen di quanto suggerisca l’evoluzione di “Working on the highway”, che inizia come il pezzo scartato da “Nebraska” “Child Bride”. I testi dei due brani sono pressoché identici, con il loro racconto di un lavoratore edile che si innamora di una minorenne e viene portato via dalla macchina della. In ogni caso, solo un paio di mesi più tardi, Springsteen trascinò la E Street Band in un ritmo rockabilly guidato dal battito delle mani, e risistemò la storia in chiave farsesca, aggiungendo la chiamata e la risposta del coro e un nuovo distico conclusivo sull’ingresso in una gang da strada.

