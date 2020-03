Whitney Houston: annullata la data dell'Hologram Tour di Milano

Lo spettacolo 'An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour', partito da Sheffield (Gran Bretagna) lo scorso 25 febbraio, che avrebbe dovuto fare tappa anche in Italia il 23 marzo al Teatro degli Arcimboldi di Milano e che avrebbe riportato sul palco – seppur virtualmente – la cantante statunitense morta all'età di 48 anni l'11 febbraio 2012, è stato cancellato in ottemperanza alle disposizioni governative e non potrà essere recuperato.



I possessori di biglietto per lo spettacolo potranno chiedere il rimborso entro e non oltre il 10 aprile secondo le modalità pubblicate sul sito del promoter D'Alessandro e Galli.