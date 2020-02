Whitney Houston, ha preso il via da Sheffield il tour con l’ologramma: video

Si è tenuta ieri sera, 25 febbraio, la prima rappresentazione dello show che vede protagonista l’ologramma della diva americana - scomparsa, all’età di 48 anni, l’11 febbraio 2012 a Los Angeles. La tournée “An evening with Whitney: The Whitney Houston hologram tour”, farà tappa anche in Italia il prossimo marzo in occasione del concerto che andrà in scena il 23 marzo al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Lo spettacolo, al suo debutto alla Irwin Mitchell Oval Hall di Sheffield, Inghilterra - grazie alle più recenti tecnologie disponibile nel settore degli ologrammi che hanno permesso di realizzare lo show - ha segnato il ritorno virtuale sulle scene di Whitney Houston.

Il concerto che è andato in scena ieri sera, come riporta la recensione pubblicata dal Daily Mail, è stato aperto dalla cover del brano di Steve Winwood, “Higher love” - interpretato dall’immagine virtuale di Whitney Houston - e ha proposto una carrellata di brani famosi della cantante statunitense come “I have nothing”, “I wanna dance with somebody (Who loves me)”, “I'm every woman” e la versione di Whitney del brano di Dolly Parton “I will always love you”.