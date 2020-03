Iron Maiden, arrivano due nuove birre ‘Trooper’

Due nuove birre targate Iron Maiden si preparano a stuzzicare i vostri palati. La formazione heavy metal britannica aggiunge infatti una stout, la “Fear of the Dark”, e una IPA, la “Trooper India Pale Ale”, rispettivamente settima e ottava birra della collezione degli Iron Maiden, alle bottiglie già messe in commercio fino a questo momento dalla formazione di Bruce Dickinson. “Ho assaggiato così tanti tipi diversi di birre in giro per il mondo attraverso i miei viaggi con gli Iron Maiden ed è difficile ignorare quanto la IPA sia cresciuta e che tipo di birra fantastica possa essere”, ha commentato il frontman del gruppo secondo quanto riferito dalla statunitense Ultimate Classic Rock, motivando così la scelta di immettere nel mercato la neonata “Fear of the Dark”. Prosegue Dickinson: “Sono un grande fan sia delle IPA e sia delle stout ed esse erano due enormi buchi nel nostro catalogo Trooper. Ho perso il conto della quantità di persone che ci hanno chiesto di fare una stout chiamata Fear of the Dark negli ultimi anni!”.

Entrambe le birre dovrebbero essere messe in commercio, scrive sempre Ultimate Classic Rock, a partire dal 23 marzo prossimo e saranno acquistabili sul negozio online del birrificio Robinsons. Si attende nel futuro anche l’approdo su Amazon.uk.

“Non vediamo l’ora che i vecchi e nuovi fan le provino!”, ha invece fatto sapere Martyn Weeks, a capo di Robinsons, illustrando: “Queste due nuove birre rappresentano i passi successivi nell’evolouzione della collezione di birre Trooper”.

Gli Iron Maiden faranno tappa in Italia la prossima estate, portando la loro musica sul palco del Sonic Park di Bologna il 20 luglio 2020. Dal punto di vista discografico la band è ferma al 2015, quando ha dato alle stampe l’ideale seguito di “The Final Frontier”, “The Book of Souls”.