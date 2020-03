Amici: dal 20 marzo i dischi dei cantanti, tra major e indipendenti

A due puntate dall'inizio del serale, i quattro cantanti ancora in gara ad Amici 2020 si apprestano a pubblicare i loro dischi. Gli album di Gaia Gozzi, Giulia Molino, Nyv e Jacopo Ottonello, questi i nomi dei ragazzi, usciranno contemporaneamente in digitale il prossimo venerdì, 20 marzo. Nei negozi tradizionali arriveranno invece una settimana dopo, venerdì 27 marzo. Maria De Filippi lo aveva annunciato già durante la conferenza stampa di presentazione del serale: "I loro dischi quest'anno usciranno tutti nella stessa settimana, evitando così che un concorrente sia più avvantaggiato rispetto ad un altro nelle vendite", aveva detto.

Gaia Gozzi ha firmato per Sony Music (etichetta per la quale già nel 2016, dopo la partecipazione a "X Factor", aveva pubblicato l'Ep "New dawns"). Il suo disco si intitola "Genesi" e contiene brani ai quali la cantautrice italo-brasiliana ha lavorato insieme a Simon Says, vero nome Simone Privitera, produttore e autore già al fianco di Fedez e Fabio Rovazzi.

Giulia Molino ha firmato per l'etichetta indipendente Isola degli Artisti.

Nyv ha firmato per Sugar Music (etichetta alla quale fu già in passato legata). Il suo album porta per titolo "Low profile".

Jacopo Ottonello ha firmato per l'etichetta indipendente Kazal (in licenza Sony Music). "Colori" è il titolo del suo disco.