Coronavirus, le uscite dei dischi rimandate: elenco (in aggiornamento)

Le conseguenze dell’attuale emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus non riguardano soltanto i concerti e gli instore tour, ma anche – seppur in misura minore – le pubblicazioni dei dischi. Riportiamo qui l’elenco, in aggiornamento, delle uscite che sono state fino a questo momento posticipate a causa della difficile situazione in cui si trova il settore musicale in queste settimane.

Ghemon non pubblicherò più il suo nuovo album, "Scritto nelle stelle", il 20 marzo, bensì il 24 aprile. Il rapper campano spiega la ragione di tale rinvio sui suoi social:

In questo disco ho messo circa un anno e mezzo di lavoro, il mio cuore, i miei pensieri e le mie risorse;

Il mese di Marzo ci avrebbe condotto all’uscita dell’album con una cornice di lancio eccezionale.

Saremmo partiti con le interviste, gli incontri con la stampa, una festa per l’uscita e tante altre sorprese. Poi, ci sarebbero stati gli instore, il momento più bello, perché è quello in cui finalmente incontro le persone che vogliono bene alla mia musica.

In questo preciso momento, peró, è molto difficile fare le cose nell’ordine in cui le avevamo progettate per mesi.

E allora faremo tutto ‪ad Aprile. Più di prima, meglio di prima.

La data di uscita del doppio album dei Ricchi e Poveri “ReuniON”, originariamente prevista per il 27 marzo, è stata rimandata. Si legge nella nota stampa diramata agli organi di informazione:

Vista l’attuale situazione emergenziale, Vi informiamo che la data di uscita del doppio album “ReuniON” dei Ricchi e Poveri prevista il 27 marzo subirà uno spostamento.

Sarà nostra cura aggiornarVi sulla nuova data.

Rinviata anche la data di pubblicazione del nuovo album dei Perturbazione, “(dis)amore”: il disco non vedrà più la luce, come originariamente previsto, il 20 marzo, bensì il 24 aprile. Con queste parole la band ha annunciato la nuova data d’uscita sui suoi canali social:

Di comune accordo con @AlaBianca e i nostri collaboratori, abbiamo deciso di rimandare la pubblicazione di '(dis)amore', il nostro nuovo album, al 24 aprile. La musica ha il potere di viaggiare libera da virus. Tuttavia a noi piace anche poter stringere mani, incontrare chi si rispecchia nelle storie che cantiamo, guardarsi negli occhi. Affrontiamo dunque tutti insieme la responsabilità di queste settimane, senza panico e rimanendo vicini virtualmente, per poi poterci di nuovo stringere insieme con l'arrivo della primavera. Noi continueremo a comunicare con voi attraverso i nostri canali social e il 20 marzo pubblicheremo il videoclip del nuovo singolo che anticipa l'album, 'Io mi domando se eravamo noi', di cui anticipiamo la copertina composta per noi da @MatteoBaracco. Un abbraccio grande, qui si può ;-)

Rimangono confermate le tre date di presentazione dell’album che i Perturbazione terranno il 15 maggio a Milano, il 16 maggio a Torino e il 18 maggio a Roma.